Новый регламент ГИБДД усложнит жизнь водителей: засады в кустах и слежка станут реальностью

Министерство внутренних дел разместило на портале regulation.gov.ru проект очередной модернизации Административного регламента ГИБДД. Который, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», значительно усложнит жизнь российских водителей, сообщают «Вести:Приморье».

Для начала скажем, что в опубликованном МВД новом варианте Административного регламента уж совсем дико было увидеть указание, как себя вести вообще всем гражданам, никакого отношения к МВД не имеющим.

Так, пункт 11 полицейского регламента обязывает «участников дорожного движения, в частности, воздерживаться от высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; грубости, предвзятых замечаний, оскорбительных выражений или реплик».

С каких это пор у нас приказы министра МВД стали обязательны к выполнению для вообще всех граждан, кого нелегкая занесет на дорогу? Их мораль и общественное поведение регулируется совершено иными нормативными актами, а не сугубо внутриведомственным документом.

В пункте 81 регламента сохранено разрешение для патрульных прятаться от водителей, чтобы было удобно их штрафовать: «в целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».

Иначе говоря, по логике этого документа сотрудники ДПС не должны предотвращать нарушения ПДД на аварийно-опасных участках, одним своим видом остужая горячие головы лихачей. Наоборот! Получается, что им прямо предписывается, прячась по кустам, вселять в нарушителей ложное чувство безнаказанности и собирать с них деньги — за опасные для законопослушных водителей выкрутасы на дороге.

Следующий, 82-й параграф предлагаемого документа, легитимизирует скрытое патрулирование, фактически негласную слежку за водителями на дороге: «при надзоре за дорожным движением нарядом сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы принимаются меры по фиксации нарушений Правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП».

А пункт 90 узаконивает применение всевозможных обманок для водителей: «для предупреждения нарушений ПДД могут использоваться… устройства (макеты, манекены), имитирующие сотрудника, патрульный автомобиль, средства автоматической фиксации, другие электронные устройства».

Крайне показательно также, что МВД намерено окончательно сделать «живые щиты» из машин граждан своим штатным средством остановки злоумышленников. Несмотря на риск, которому эти самые граждане при этом подвергаются. Чтобы окончательно развязать руки рядовым сотрудникам полиции, в пункте 114 прописано, что «принудительная остановка транспортного средства может быть осуществлена посредством временного ограничения или запрещения движения на отдельных участках дорог с использованием сигналов регулировщика, технических средств регулирования и организации дорожного движения».

Да, тут есть оговорка — «при условии обеспечения безопасности иных участников дорожного движения». Однако до сих пор организаторов «живых щитов» на местах безопасность водителей волновала в последнюю очередь. Несмотря на то, что они работают в организации, где безопасность дорожного движения прописана в самом ее названии — ГИБДД. Надеяться, что сотрудники резко изменять свой подход к этому вопросу как-то не получается.

Таким образом, приятных сюрпризов для водителя очередная редакция гибддшного регламента не принесла. А жаль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]