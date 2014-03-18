«Метания» водителя автобуса на дороге обсуждают жители Владивостока

Во Владивостоке на Некрасовском путепроводе водитель пассажирского автобуса 23-го маршрута приковывал к себе взгляды автолюбителей, сообщают «Вести:Приморье».

Нарушая правила движения, водитель автобуса с пассажирами в салоне несколько раз перестраивался с одной полосы на другую. При этом, пересекая сплошную.

Водители машин, следующие в этом же направлении, недоумевают, почему водители автобусов так просто рискуют жизнями пассажиров. Не задумываясь, к каким последствиям такая манера езды может привести.

Так, автор поста в vdk_incident с иронией опубликовал свое мнение по этому поводу: «Небольшой кусочек из жизни Владивостокского водителя автобуса. Такое ощущение, что при получении ВУ ему сказали : "Аланбек, запомни, между остановками ты должен делать следующее-отъезжая от остановки необходимо СРАЗУ перестроиться в крайний левый ряд, после этого СРАЗУ метнуться в крайний правый ряд, и в самом конце пути нужно вклиниться обратно! Не забывай нарушать ПДД и объезжать пробку по островкам безопасности через сплошную! И если ты будешь выполнять все эти требования-то ты обгонишь ВСЕ другие автобусы и заберёшь ВСЕХ пассажиров!!».

Стоит только надеяться, что ГИБДД обратит внимание на водителей, которые управляют транспортом по «своим» правилам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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