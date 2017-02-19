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«Проезжал мимо, водитель мото накрыт»: жесткое ДТП в районе бухты Новик

«Проезжал мимо, водитель мото накрыт»: жесткое ДТП в районе бухты Новик

Источник фото: скрин видео dps_vl

В районе бухты Новик произошло жесткое ДТП, сообщают «Вести:Приморье». По словам очевидцев, мотоциклист столкнулся с Lexus, судя по всему, байкер и пассажир в тяжёлом состоянии.

Однако, есть и такие комментарии, которые говорят о том, что водитель мотоцикла погиб.

Детали аварии уточняются.

«Девушка молодая в шлеме неподвижно лежала, а женщина в красном без шлема живая была, шевелилась и скорой долго не было», «Проезжал мимо, Водитель мото накрыт», «Мотоциклист ехал обсолютно отдыкватно, передо мной харек стоял на обочине ,потом поехал и резко ушел в лево на пешеходе из-за моей машины мотоциклист не видел его маневр», «Очень жестоко... Земля им пухом».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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