Налог для самозанятых: тонкости регистрации и уплаты

Возможность стать самозанятым появляется во всех регионах. С 1 июля у всех регионов появится право вводить льготный налоговый режим для самозанятых. Чтобы ввести этот режим, субъекты РФ должны принять соответствующий закон, сообщают «Вести:Приморье».

Как стать самозанятым, если этот режим уже введен, уточнили на сайте ГД РФ.

Что дает этот налоговый режим?

«Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц)», — пояснял Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В соответствии с законом для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

Как стать самозанятым?

Для того чтобы зарегистрироваться самозанятым, достаточно сделать несколько очень простых шагов:

Скачать на свое мобильное устройство специальное приложение «Мой налог». Оно доступно абсолютно бесплатно в AppStore и Google Play. Также на сайте Федеральной налоговой службы РФ есть его веб-версия.

Зарегистрироваться в приложении. Это можно сделать в любое время без необходимости визита в налоговую. Никаких бумаг заполнять не нужно, для регистрации в приложении нужно лишь сканировать свой паспорт камерой смартфона и загрузить свою фотографию, которую можно сделать просто на камеру смартфона. Также зарегистрироваться можно через личный кабинет налогоплательщика — в этом случае паспорт не понадобится, нужен ИНН и пароль, который вы используете для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru.

Приложение само будет подсчитывать сумму налога, которую самозанятый гражданин должен будет уплатить. «От налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, который облагается налогом на профессиональный доход», — подчеркивают в ФНС. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от плательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы.

Выясните электронную почту или телефон покупателя вашей услуги. Укажите в приложении, какую сумму и за что вы получили. Наименование товара или услуги может быть любым, но при этом оно должно соответствовать реально оказанной услуге или проданному товару.

Выберите плательщика — физическое или юридическое лицо. Это повлияет на ставку налога — при расчетах с физлицами она составляет 4%, при расчетах с ИП и организациями — 6%. Если продажа осуществляется юрлицу или ИП, нужен их ИНН. На сумму, указанную в чеке, и будет автоматически начислен налог. Чек, в свою очередь, вы можете также отравлять своим клиентам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]