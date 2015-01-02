Школу и детский сад построят в Приморье в рамках государственно-частного партнерства

Впервые в Приморском крае планируется построить школу и детский сад в рамках государственно-частного партнерства. Социальные учреждения намерена возвести компания «DNS Девелопмент» в районе поселка Зима-Южная Надеждинского района, сообщают «Вести:Приморье».

Реализовать проект предполагается в новом жилом микрорайоне «Формат», который возводит компания.

«Мы приверженцы комплексного подхода в строительстве жилья. Еще на этапе разработки концепции и проектирования мы включаем в проект всю необходимую инфраструктуру будущего микрорайона для комфортной жизни новоселов: новые дороги, коммуникации, места для прогулок отдыха и, конечно же, такие важные социальные объекты, как школа и детский сад. Мы планируем, что в ЖК “Формат” будет жить около 1 500 семей, поэтому у родителей должна быть возможность водить детей в детский сад в шаговой доступности от дома, отпустить ребенка в школу самостоятельно, не переживая за безопасность», – рассказал совладелец группы компаний DNS Константин Богданенко.

К 2022 году в жилкомплексе «Формат» построят 14 домов разной этажности. В первых четырех из них приморцы смогут отпраздновать новоселье уже этой осенью. Поэтому вопрос строительства объектов образования актуален уже сейчас. С одной стороны – это полномочия государства, с другой – и жители и застройщик, и власти заинтересованы в том, чтобы учреждения образования приняли учащихся как можно скорее. Решение есть: государственно-частное партнерство.

В настоящее время Правительство Приморского края и «DNS Девелопмент» ведут подготовительную работу для заключения концессионных соглашений на строительство школы на 450 мест и детского сада на 240 мест, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Это будет первый опыт реализации ГЧП-проектов в сфере образования в Приморье. Мы пониманием, что это не простой юридически процесс: и мы в лице государства, и застройщик берем на себя очень серьезные обязательства друг перед другом. При этом сегодня механизм ГЧП – самый передовой и эффективный способ комплексно развивать территории региона, вовлекая частных инвесторов. Заключение такого соглашения позволяет единовременно снизить нагрузку на краевой бюджет, сделать так, чтобы бизнес вкладывал свои средства и начинал строительство социальных объектов одновременно с жильем», – сообщила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Механизм ГЧП принципиально отличается от ситуации, когда социальные объекты строятся по госзаказу в рамках 44-ФЗ. Одно из главных отличий заключается в том, что инициатором проекта может выступать бизнес, а не государство. Именно застройщик проводит анализ, выясняет, есть ли потребность у населения или будущих жителей территории в школе или детском садике. Он же за свой счет разрабатывает проектно-сметную документацию в соответствии с многочисленными обязательными требованиями Минстроя и Минобра России к строительству объектов образования. Выстраивает финансовую модель, гарантирует финансирование реализации проекта за счет собственных средств.

Правительство Приморского края, со своей стороны, всесторонне оценивает проект и, если строительство объекта действительно обосновано и отвечает конкретным задачам социально-экономического развития региона, становится публичным партнером в рамках ГЧП – заключается концессионное соглашение. В этом случае государство предоставляет земельный участок для строительства и только после ввода в эксплуатацию объекта образования поэтапно компенсирует застройщику расходы по утвержденному графику. Важно, что период выплаты компенсации бизнесу долгосрочный: от 3 до 25 лет. Именно это и позволяет перераспределить нагрузку на бюджет региона.

«Мы не планируем получение коммерческой прибыли от строительства школы и детского сада. Как крупный девелопер, мы заинтересованы в том, чтобы новый микрорайон стал по-настоящему комфортным для жизни, и поэтому готовы вкладывать свои ресурсы в социальную инфраструктуру. Строительство таких объектов должно соответствовать жестким требованиям к стоимости строительных работ, а стоимость строительных материалов не может превышать сметные цены, установленные Министерством строительства РФ. Проекты также должны быть включены в реестры экономически эффективной проектной документации Минстроя. Проще говоря, мы берем на себя обязательства построить объекты, которые на 100% будут соответствовать государственным стандартам как по качеству, так и по стоимости. Это говорит о том, что хоть мы и являемся инициаторами строительства и заключения концессии, фактически роль заказчика остается за государством», – рассказала заместитель директора по вопросам государственно-частного партнерства компании «DNS Девелопмент» Виктория Ивачева.

Подготовка концессионных соглашений в среднем занимает от полугода. Процесс уже идет, и так как в регионе такая практика формируется впервые, для качественной проработки документации по проектам школы и детского садика «DNS Девелопмент» привлек адвокатское бюро «Линия Права», которое входит в ТОП-15 юридических компаний России и специализируется на вопросах государственно-частного партнерства. Проекты прорабатываются и с привлечением одного из крупнейших банков страны, имеющего большой опыт реализации ГЧП-проектов.

После того как строительство школы и детского садика в ЖК «Формат» будет завершено, девелопер намерен тиражировать полученный опыт на свой следующий амбициозный проект «DNS Сити» (строительства нового города в Надеждинском районе Приморского края со всей необходимой инфраструктурой на 25 тысяч человек), а также делиться практическим опытом с другими застройщиками региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]