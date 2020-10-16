Приморских застройщиков приглашают к реализации комплексных проектов развития территорий с помощью инструментов государственно-частного партнерства. Как можно возводить социальные объекты, используя ГЧП, рассказывают специалисты Инвестиционного агентства Приморского края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В Приморье набирает обороты комплексная застройка территорий, когда застройщик возводит сразу несколько домов в единой концепции. Многие компании берут на себя обязательства по обеспечению жильцов объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами.

По условиям ГЧП после заключения концессионного соглашения региональные власти предоставляют инвестору земельный участок. Предприниматель за собственные средства разрабатывает необходимую документацию и возводит объект. Уже после ввода детского сада или школы в эксплуатацию государство начинает постепенно возвращать застройщику вложенные инвестиции. Срок платежей в среднем составляет 10-15 лет. Такой период возврата средств позволяет перераспределить нагрузку на бюджет региона.

«Государственно-частное партнерство – один из тех инструментов, которые одинаково выгодны и инвестору, и государству. Органы исполнительной власти получают возможность решать социальные задачи, а бизнес совершенствует собственный продукт, при этом получая гарантию возврата вложенных инвестиций», – отметил директор Инвестагентства Приморского края Игорь Трофимов.

Сейчас в Надеждинском районе Приморья на условиях ГЧП готовится к реализации проект строительства детского сада и школы в одном из коттеджных поселков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]