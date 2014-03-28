Определены перспективы достройки еще двух домов в Снеговой Пади

Жилой комплекс «Life!» во Владивостоке будет обеспечен объектами социальной инфраструктуры – школами, детскими садами, спортплощадками, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время осмотра площадки строительства во вторник, 15 октября.

В этот день глава региона также посетил завод железобетонных изделий «Аврора», основными направлениями которого являются крупнопанельное домостроение, изготовление сборного железобетона и производство бетона. Сейчас жилой комплекс «Life!» на улице Лесная достраивает компания ООО «СЗ «ДВ Стройтех» (группа компаний «Аврора»). По мнению Губернатора, подрядчик исполняет все свои обязательства по строительству объекта.

«Это перспективная площадка, которая в будущем может служить для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставления квартир детям-сиротам и строительства арендного жилья. Здесь также есть возможность строительства социальной инфраструктуры – школ, детских садов, спортивных объектов, которые нужны для района, чтобы он отвечал всем требованиям качества жизни», – обозначил глава Приморья.

Олег Кожемяко подчеркнул, что благодаря договоренностям подрядчика и поставщика железобетонных конструкций обозначены перспективы достройки домов №1 и №4 в Снеговой Пади.

«Сегодня определились по перспективам дальнейшей застройки, чтобы сборный железобетон поступал в установленном порядке и объекты возводились по графику. Это не произойдет мгновенно, но пути решения найдены и нам в этом помогает государство», – заявил Губернатор.

Отметим, компания, которой переданы права и обязанности застройщика, завершит строительство долгостроя ЖК «Life!» за счет собственных денежных средств. Почти 100 человек, чьи права были нарушены при покупке жилья, смогут наконец въехать в свои новые квартиры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]