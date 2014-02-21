Учреждения культуры в Приморье начали прием гостей

Музеям и галереям во Владивостоке разрешили открываться с 30 июня. Со 2 июля большая часть выставок во Владивостоке стала принимать посетителей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Первым об открытии сообщил Музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева. Со 2 июля для посещений доступны сам музей на Светланской, 20 и Музей города на Петра Великого, 6. Что касается дома-музея семьи Сухановых и дома-музея Арсеньева, они откроются позже, и об этом будет объявлено дополнительно.

Несмотря на то, что все помещения регулярно дезинфицируются, для безопасности гостей и сотрудников необходимо соблюдать ряд правил. На всех площадках музея действует масочный режим. При покупке билетов в кассе предпочтителен бесконтактный способ оплаты. На входе администратор измерит температуру бесконтактным термометром. Обработать руки можно санитайзером в залах. В музее необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

В музей можно прийти самостоятельно или группой до пяти человек. Экскурсионное обслуживание в музее проводится для групп, включающих не более 5 посетителей. Сейчас в музее действуют ограничения на единовременное количество посетителей: главный корпус – до 90 человек в час; Музей города – до 20 человек в час.

Музей современного искусства «Артэтаж» открыл свои двери выставкой «Посмотри на Владивосток». Для посетителей будут действовать правила, рекомендованные Роспотребнадзором: масочный режим и социальная дистанция. В каждый из залов допускаются не более пяти человек одновременно.

В таких же условиях работает и галерея «Арка», которая открылась раньше всех, хоть и неофициально. Посетители должны быть в масках, в галерею допускается не более пяти человек одновременно.

Залы Приморского отделения Союза художников готовы встречать гостей со 2 июля и также – по правилам, установленным Роспотребнадзором. Здесь продлена работа выставки «Великая Победа», которая была представлена онлайн ещё 8 мая.

А вот залы Приморской картинной галереи откроются не раньше 15 июля. Первыми выставками, которые посетители увидят офлайн, станут нэцке, работы одного из старейших художников Приморья Кима Коваля и работы Виталия Медведева (в залах на Партизанском проспекте, 12).

Театры Владивостока пока находятся в отпусках, говорить о начале театрального сезона ещё рано.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]