Долгожитель Дуня удивила специалистов нацпарка в Приморье

Ученые «Земли леопарда» в Приморском крае установили возраст старейшей самки дальневосточного леопарда из всех когда-либо зарегистрированных в нацпарке. Долгожителем-рекордсменом оказалась Leo 5F по имени Дуня, которая уже прожила в условиях дикой природы не менее 17 лет, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на leopard-land.

Таким именем редкую кошку назвал ее Хранитель – Сергей Иванов, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Открытие сделано в ходе работы с архивными данными с фотоловушек. Анализируя информацию, полученную исследователями Общества сохранения диких животных (WCS) еще в начале века, специалисты встретили старую знакомую. Выяснилось, что Дуня впервые попала в объективы автоматических лесных камер еще в далеком 2003 году, почти за 10 лет до создания «Земли леопарда».

С тех пор уникальная хищница регулярно фиксируется и камерами национального парка, масштабный фотомониторинг в котором ведется с 2013 года. За это время она принесла на свет несколько котят редчайшей в мире крупной кошки.

Данный факт имеет необычайную ценность для науки. Дуня стала четвертым обнаруженным дальневосточным леопардом, продолжительность жизни которого значительно превысила предполагаемый учеными средний возрастной порог для подвида (12 лет). И хотя четыре таких случая не являются закономерностью, полученные данные позволяют специалистам заложить фундамент для новых исследований и продолжить изучение леопарда в этом направлении.

«Отрадно видеть, что дальневосточные леопарды сейчас живут в условиях, позволяющих им ставить подобные рекорды, – отметил Сергей Иванов. – Жизненные циклы такой продолжительности говорят об очевидном успехе охраны самой редкой крупной кошки в мире. И, конечно, я испытываю искреннюю радость за Дуню – она большая молодец и может служить примером жизненной стойкости, достойной такого величественного зверя».

Дальневосточные леопарды, которые доживают до такого возраста – большая редкость. Ранее ученые располагали данными только о трех леопардах-долгожителях – Иване, Толстом и Алексее, которые доживали до 14-17 лет. Новая информация помогает приоткрыть завесу тайны экологии подвида. Научные сотрудники надеются, что четыре известных случая не станут исключением из общей картины.

СПРАВКА

«Земля леопарда» – дом дальневосточного леопарда, где единственная в мире популяция краснокнижного хищника обитает в естественной среде. По данным последнего учета, зафиксировано 97 взрослых дальневосточных леопардов, хотя в начале века насчитывалось лишь около 35 особей редчайшего зверя.

С помощью более 400 автоматических камер (самая большая сеть фотоловушек в России) на «Земле леопарда» фиксируются все передвижения пятнистых кошек, любые изменения в их внешнем облике, жизненном цикле и даже в личной жизни. По уникальным узорам пятен сотрудники национального парка знают всех своих подопечных «в лицо» и с легкостью выявляют новичков. Каждый взрослый хищник получает свой номер, многие из них получают своего Хранителя леопарда и имя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]