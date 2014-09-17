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«И бибикать, Валя, бибикать»: Маневр водителя ввел в «ступор» очевидцев (видео)
Во Владивостоке на перекрестке в районе улиц Русская - Бородинская и Снеговой Пади, маневр водителя сильно удивил других участников движения, сообщают «Вести:Приморье».
Многие жители, которые часто проезжают этот участок дороги говорят, что там следует установить светофор, и очень нужна правильная развязка.
«Нужен светофор», «Как уже надоели подобные товарищи, нужно ставить камеры и карать всех нарушителей ПДД», «И бибикать, Валя, бибикать», «Это ещё не заселили жк Изумруд, вот тогда будет капец», «Карать. Светофор - решение», отметили пользователи паблика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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