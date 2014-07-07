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Вчера, 20:36

Тонущего пенсионера спасли члены экипажа транспортного рефрижератора в бухте Андреева

Тонущего пенсионера спасли члены экипажа транспортного рефрижератора в бухте Андреева

Источник фото: паблик компании

Вахтенные матросы транспортного рефрижератора «Симфония» Группы компаний «Доброфлот»» спасли утопающего в бухте Андреева Приморского края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на паблик компании.

3 июля в 04:40 при обходе судна в районе кормы матрос Евгений Биткин заметил тонущего человека. На «Симфонии» незамедлительно объявили тревогу «человек за бортом».

В воде находился мужчина преклонного возраста в зимней одежде (позже выяснилось, что это рыбак-любитель из ближайшего поселка). Рядом дрейфовала перевёрнутая резиновая лодка. Уставший мужчина не мог самостоятельно поймать спасательный круг, начал захлёбываться водой и тонуть. Времени на спуск шлюпки уже не оставалось, поэтому матрос Евгений Биткин, предварительно надев спасательный жилет и обвязавшись страховочным концом, прыгнул за борт и спас мужчину. Страховку осуществляли моторист Игорь Ермаков и помощник капитана Михаил Бабич.

Совместными усилиями экипажа рыбака подняли на борт. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Через некоторое время он самостоятельно покинул судно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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