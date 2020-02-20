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Назван «обнадёживающий» препарат против коронавируса
«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
«На данный момент, кроме «Ремдесивира», который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нет других обнадёживающих противовирусных лекарств», — приводит РИА Новости её слова на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
Этот препарат экстренно одобрили 1 мая в США для лечения COVID-19.
Ранее его разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, но он не сумел тогда доказать свою эффективность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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