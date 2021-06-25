Скорость выше, штамм страшнее: ВОЗ рассказала о ситуации с COVID

Скорость распространения штамма «Дельта» в два раза выше, чем у первоначального коронавируса SARS-CoV-2, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, пишет ТАСС.

Она отметила, что штамм «Дельта», изначально выявленный в Индии, сейчас зафиксирован более чем в 85 странах. «Учитывая скорость, с которой распространяется «Дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», — сказала Сваминатан.

По словам эксперта, этот вариант вируса передается в два раза легче, чем первоначальный — таким образом, от одного человека могут заразиться не два, а четыре и более. Этим она объяснила тот факт, что сейчас гораздо больше случаев, когда заболевают все члены семьи, уточняет «Парламентская газета».

«Большинство вакцин, которые сейчас применяются в мире, как представляется, являются эффективными по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни», — подчеркнула Сваминатан.

Что касается степени опасности разновидности коронавируса «Дельта плюс», представитель ВОЗ заявила, что в этом штамме есть мутация, которая может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Сваминатан также выразила обеспокоенность тем, что он может стать более смертоносным.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, В Приморье, по данным на 25 июня, диагноз «коронавирус» подтвердился у 124 жителей. Всего заболевших с начала эпидемии - 46 170. Выздоровели - 59 человек. Всего тех, кто справился с инфекцией, - 42 330 приморцев. Привились от инфекции COVID – 201 145 граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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