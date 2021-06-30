Информация подтвердилась: Новый «ускользающий» штамм коронавируса вызывает опасение

В России обнаружили штамм коронавируса "дельта-плюс", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье».

Информация о том, что в страну проник новый вариант SARS-CoV-2, появилась на прошлой неделе. Об этом сообщалось со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. Тогда в Роспотребнадзоре отметили, что изучают эти данные, пишет РИА Новости.

"Мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант "дельта-плюс", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, заразившаяся этим вариантом пациентка перенесла заболевание в легкой форме.

"Здесь все закончилось благополучно. Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию", — добавила глава Роспотребнадзора.

Как подчеркнула Попова, по итогам прошедшей недели заболеваемость COVID-19 выросла во всех регионах. В связи с этим главный санитарный врач попросила премьера Михаила Мишустина поддержать проект Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий.

Штамм "дельта-плюс" (B.1.617.2.1) обнаружили в июне в индийском штате Махараштра. Это мутация широко распространившегося варианта "дельта" (B.1.617.2). Разновидность "дельта-плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она обладает повышенной проницаемостью и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

Мутацию "дельта-плюс" признали "вызывающей беспокойство". Так называют вариант вируса, если есть доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может "ускользать" от действия вакцин или антител.

Напомним, в Приморье, по данным на 29 июня, диагноз «коронавирус» подтвердился у 152 жителей. Всего заболевших с начала эпидемии - 46 722. Выздоровели - 39 человека. Всего тех, кто справился с инфекцией, – 42 523 приморца. Привились от инфекции COVID – 213 616 граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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