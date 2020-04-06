Ученые назвали препарат от COVID-19, который показал свою эффективность

Противовирусный препарат ремдесивир показал свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости. К такому выводу пришла группа ученых из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Исследователи провели эксперимент с участием более тысячи человек с COVID-19. Одной группе добровольцев давали плацебо, другой в течение десяти дней внутривенно вводили ремдесивир.



В первом случае наблюдалось почти 12% летальных исходов, тогда как во втором — чуть более 7%. Тяжелые осложнения были у 114 из 541 пациентов, получавших ремдесивир, и у 141 из 522 в группе с плацебо. Кроме того, как показали результаты исследования, препарат сократил время выздоровления больных COVID-19 в среднем на четыре дня.



Ученые подчеркивают, что их работа носила предварительный характер и для получения однозначных выводов нуждается в дальнейшей доработке. Они добавили, что результаты находятся чуть ниже порога статистической достоверности.

В начале мая в ВОЗ заявляли, что ремдесивир потенциально может использоваться против COVID-19, однако пока доказательств недостаточно.





Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 341 тысячи умерли.

В Приморье на сегодня общее число заболевших COVID-19 составляет 1735 человек. Из них 15 человек - умерло.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]