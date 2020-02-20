Испытания  лекарств от коронавируса остановила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ремдесивир наиболее действенным лекарственным веществом от COVID-19 и остановила испытания трех других: гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках своих тестов по поиску препарата для лечения вируса. Об этом говорится в заявлении ВОЗ, распространенном 4 июля, передают РИА Новости из Женевы, , сообщают «Вести:Приморье».

По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили о том, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарственных веществ оказался только ремдесивир.

"Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", - говорится в заявлении.

Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых "Тестах солидарности", которые ВОЗ проводит с марта 2020 года. В испытаниях приняло участие свыше 4,5 тысячи пациентов.

Программа "Тестов солидарности" была запущена ВОЗ 18 марта для обмена данными по различным видам лечения COVID-19 в мире. Она предусматривает тестирование различных лекарственных веществ против вируса и выявление наиболее эффективных из них. К обмену информацией по тестам различных методов лечения присоединились Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд. Всего в программе участвуют более 45 государств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]