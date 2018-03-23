"Хабаровский" циклон испортит погоду в Приморье

В понедельник, 6 июля, в Приморье местами возможны кратковременные дожди с грозами, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Примпогода. Температурный фон будет довольно высоким. Ночью +10…+18 °С, днем в континентальных районах +25…+32 °С, на побережье, вероятнее всего, южным ветром будут выноситься очаги тумана и мороси, здесь прохладнее, +16…+22 °С.

В последующие сутки под воздействием фронтальных разделов хабаровского циклона на большей части Приморья пройдут дожди. Дневная температура понизится на 2 — 3 градуса.

В середине недели фронты сместятся на восток, в Приморье дожди, в основном, прекратятся. Сохранятся только на севере края. Ночные температуры существенно не изменятся, а днем в континентальных районах воздух прогреется до +22…+29 °С. На побережье по-прежнему будет прохладнее.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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