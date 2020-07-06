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Коллапс на трассе: Многокилометровая пробка собралась на переходе Пограничный (видео)

Коллапс на трассе: Многокилометровая пробка собралась на переходе Пограничный (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

В Приморье на таможенном посту МАПП Пограничный большегрузы стоят в огромной пробке, сообщают «Вести:Приморье». Сотни машин вынуждены простаивать. Автор видео утверждает, что электронная очередь спровоцировала данный коллапс. Стоянка переполнена, также уточняет автор.

В комментариях снявшему это видео тут же возразили: "Автор не владеет информацией. Не электронная очередь создает затор, а те, кто все равно приезжает партизанскими тропами мимо поста и пролазит мимо электронной очереди!"

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 4

  1. александр от 6.07.2020 19:19
    провести проверки всех прибывших по электронке совместо в таможней и отправить развернув во свояси всех безочередников,и пост выставить там где ему нужно стоять а те там где ему вздумается.или это охе...проблемма , в нужном месте посты выставить.Проблемма решается 3 часа.
  2. Андрей от 6.07.2020 18:14
    Автор не владеет информацией. Не электронная очередь создает затор, а те, кто все равно приезжает партизанскими тропами мимо поста и пролазит мимо электронной очереди!
    1. александр от 6.07.2020 19:24
      а пост поставить там где нужно уже проблемма для власей,чтоб не просачивались,или гибдд за бабосики стали пропускать,тогда выгнать нахер всех кто там службу несет.Сегодня минуя поста не так легко таким фурам пробратся это не джип или легковушка.

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