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Коллапс на трассе: Многокилометровая пробка собралась на переходе Пограничный (видео)
В Приморье на таможенном посту МАПП Пограничный большегрузы стоят в огромной пробке, сообщают «Вести:Приморье». Сотни машин вынуждены простаивать. Автор видео утверждает, что электронная очередь спровоцировала данный коллапс. Стоянка переполнена, также уточняет автор.
В комментариях снявшему это видео тут же возразили: "Автор не владеет информацией. Не электронная очередь создает затор, а те, кто все равно приезжает партизанскими тропами мимо поста и пролазит мимо электронной очереди!"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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