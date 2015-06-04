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249% от нормы: Владивосток пережил водный "апокалипсис"

249% от нормы: Владивосток пережил водный "апокалипсис"

Источник фото: primpogoda.ru

В июне 2020 года во Владивостоке выпал 281 миллиметр осадков, что составляет 249% от обычной месячной нормы, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.

В третьей декаде июня в столице Приморья выпало 7 декадных норм осадков. Настоящий водный апокалипсис Владивосток пережил 26 июня, когда в городе выпало 109 мм дождя, такое количество является максимальным за период с 1936 года. Последнее опасное явление в июне (85,6 мм за 12 часов) отмечалось в 2008 году.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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