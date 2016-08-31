Предпринимателям окажут помощь в присоединении к инженерным сетям спецкомиссии

Помощь в присоединении к инженерным сетям приморским предпринимателям окажут специальные муниципальные комиссии, сообщают «Вести:Приморье». Они уже действуют в 10 муниципалитетах Приморья, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

В состав комиссий входят сотрудники профильных управлений муниципальных администраций и представители ресурсоснабжающих организаций. Они помогут при выдаче технических условий, согласовании проектной документации, проконсультируют в случае размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий.

Комиссии действуют во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Арсеньеве, Большом Камне, Надеждинском, Спасском, Шкотовском и Михайловском районах. Их главная цель – сокращение сроков строительства линейных объектов для бизнеса.

«Если у предпринимателя возникают сложности с подключением к сетям, он вправе обратиться в профильное управление администрации города и района. После чего глава инициирует заседание, на котором совместно с сетевой организацией вырабатывается компромиссное решение. Изначально комиссия действовала только во Владивостоке, теперь аналогичный орган появился и в других крупных муниципалитетах», – пояснил директор департамента проектного управления Инвестиционного агентства Приморского края Александр Шадрин.

Разработка положения о создании муниципальных комиссий – результат усилий профильной рабочей группы при Правительстве Приморского края. В ее состав входят предприниматели, представители деловых объединений и органов власти.

«Положение о работе муниципальных комиссий существовало и в прошлом году, однако оно, на мой взгляд, нуждалось в дополнении. Соответствующая инициатива по внесению изменений в документ была поддержана председателем Правительства Приморья Верой Щербина. Правовой акт вступил в силу в апреле этого года, но, к сожалению, из-за режима самоизоляции, комиссии не смогли заработать в полную силу. Сейчас предстоит наработать опыт решения проблем бизнеса данным путем», – рассказал член всероссийского делового объединения «Деловая Россия» и один из разработчиков положения о работе муниципальных комиссий Сергей Дремин.

Отметим, на заседаниях рабочих групп предприниматели совместно с представителями органов власти могут выработать эффективные решения насущных проблем. Встречи проходят по 12 направлениям – это ЖКХ, энергетика, лицензирование, инвестиции и другие. Чтобы принять участие в заседании профильной рабочей группы достаточно обратиться в краевое Инвестагентство по номеру телефона: 8-962-339-95-00 (Александр Шадрин). Ознакомиться с расписанием заседаний можно на Инвестиционном портале Приморья. В связи с введенным режимом повышенной готовности встречи проходят в формате видеоконференцсвязи.

Напомним, по поручению Губернатора Олега Кожемяко в Приморье ведется постоянная работа по совершенствованию инвестклимата. Сейчас Приморский край находится на 55-й строчке в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в России и входит в ТОП-10 регионов по темпам роста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]