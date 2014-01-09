Большой фестиваль мультфильмов в онлайн-формате продолжается

На днях открылся Большой фестиваль мультфильмов, который впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате, сообщают «Вести:Приморье».

А во всем остальном большой мульт-смотр сохранит свои лучшие традиции: в течение десяти дней зрители будут смотреть лучшую современную анимацию для детей и взрослых со всего мира, участвовать в мастер-классах и видеоконференциях с известными режиссерами и художникам и слушать лекции главных специалистов анимационный индустрии. Все это доступно бесплатно всем желающим на сайте фестиваля multfest.ru/bcf2020, отмечает «РГ».

В программе "Премьеры" собраны самые свежие российские мультфильмы, снятые за последние годы. Это около 20 мультипликационных картин, снятых в разных жанрах и техниках, которые режиссеры представят лично.

Мультфильмы-лауреаты международных фестивалей и кинопремий ищите в разделе "Победители".

Также в программе фестиваля можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей. Отдельный раздел посвящен документальной анимации и фильмам студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА).

Среди полнометражных показов - ставшая первым кукольным мультфильмом в истории ирландского аниматографа картина "Капитан Мортен и королева пауков" Каспара Янциса о мальчике, который уменьшился до крошечного размера. Анка Дамиана погрузит в мир собачки, которая попадает по очереди к разным хозяевам, в мультфильме "Удивительная история Мароны". Фильм Гинтса Зильбалодиса "Прочь!" рассказывает о путешествии мальчика по необыкновенному острову после крушения самолета.

Организаторы напоминают, что зрители могут голосовать за понравившиеся мультфильмы. Победитель народного голосования получит главный приз фестиваля - фигурку девочки Анимиши.

Встречи с гостями фестиваля - известными российскими и зарубежными режиссерами, аниматорами и продюсерами - пройдут в формате zoom-конференций. Среди гостей - румынский режиссер полнометражных фильмов и призер многочисленных международных фестивалей Анка Дамиан (Anca Damian), легенды мировой авторской анимации эстонские режиссеры Приит и Ольга Пярны (Priit Pärn, Olga Pärn), эстонско-хорватский режиссер анимации Кинтис Лундгрен (Chintis Lundgren) и продюсер Дражко Ивезич (Draško Ivezić) и многие другие. Российскую школу представит режиссер Дмитрий Геллер.

Глава отделения анимации Британской национальной кино- и телевизионной школы Роберт Брэдбрук выступит с рассказом об обучении в одной из старейших и известнейших школ в области анимации. Тему анимационного образования продолжит встреча с российскими режиссерами, получившими образование в легендарных школах мира, которую проведут программные директора фестиваля Дина Годер и Мария Терещенко.

На мастер-классах "Фабрики мультфильмов" режиссер Евгения Жиркова научит азам рисованной анимации, Василий Чирков превратит простую бумагу в персонажей, Александра Харитонова раскроет секреты сыпучей анимации, а Александр Чирков научит работать со звуком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]