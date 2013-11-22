Жители Приморья могут узнать новую оценку стоимости их земельных участков

В Приморье подготовлен проект отчета об итогах кадастровой оценки земельных участков, в том числе в составе садоводческих, огороднических и дачных объединений края, сообщают «Вести:Приморье».

Жителей края приглашают ознакомиться с проектом отчета и, в случае необходимости, подать свои замечания, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как пояснили в министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, в 2020 году на территории региона проводится государственная кадастровая оценка земельных участков в составе земель населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, в том числе участков в составе садоводческих, огороднических и дачных объединений. Оценке подлежат более 740 тысяч земельных участков. Новая кадастровая стоимость земельных участков указанных категорий будет применяться с 1 января 2021 года.

К настоящему времени на официальном сайте краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» размещен проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки.

Заинтересованные лица вправе подать замечания к промежуточным отчетным документам до 14 августа включительно. Замечания могут быть представлены:

– на электронную почту;

– почтовым отправлением по адресу: 690078, Приморский край, Владивосток, проспект Острякова, 49, офис 505;

– лично на вышеуказанный адрес (ящик для корреспонденции в холле первого этажа);

– через МФЦ;

– через региональный портал услуг Приморского края (в разделе «замечания к промежуточным отчетным документам кадастровой оценки»).

«Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать личные данные физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты, кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание; указание на номера страниц промежуточных отчетных документов. Могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости», – пояснили в министерстве.

Форма декларации и примеры ее заполнения размещены на официальном сайте краевого Центра кадастровой оценки. Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», рассмотрению не подлежат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]