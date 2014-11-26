Налог на недвижимость с 2020 года будем платить по-новому



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, с 1 января 2020 года налог для собственников объектов капитального строительства будут начислять по-новому – исходя из кадастровой стоимости. Сверить и при необходимости внести корректировки по своему имуществу жители региона могут на сайте Центра кадастровой оценки Приморского края до 20 августа.

Как отмечают в профильном ведомстве, если после ознакомления с отчетом гражданин видит, что кадастровая стоимость его объекта по каким-то причинам занижена или завышена, а также указаны другие некорректные сведения, он может направить свои замечания несколькими способами:

– лично в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» по адресу: Владивосток, проспект Острякова, 49, офис 505;

– почтовым отправлением по тому же адресу;

– на электронную почту: info@primcko.ru;

– через МФЦ.

Обращение должно содержать ФИО, телефон, адрес, кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении которого представляется замечание. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (423) 240-63-96 (добавочный 102 или 131).

Специалисты подчеркивают, что к замечаниям должны быть приложены документы, обосновывающие правоту заявителя.

«На достоверное определение кадастровой стоимости объекта влияет очень много критериев, которые не всегда имеются в распоряжении центра. Объект может быть разрушен, а в Росреестре он числится, или же допущена техническая ошибка в годе постройки, нет материала стен», – сообщили в Центре кадастровой оценки Приморского края.

Замечания по упрощенной системе принимаются до 20 августа. Окончательно кадастровая стоимость будет зафиксирована до ноября 2019 года. Однако в центре отмечают, что даже если по каким-то причинам гражданин не успел подать свои замечания в срок, в конце года начнет работу комиссия по оспариванию. Кроме того, за внесением корректировок по своему имуществу также можно обратиться в суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]