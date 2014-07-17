Пакет законов о системе преференций в Арктике принят Госдумой

Депутаты Государственной Думы РФ во вторник, 7 июля, приняли в третьем чтении пакет федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России, сообщают «Вести:Приморье».

Далее пакет принятых федеральных законов будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации. Документы вступят в силу через 45 дней после подписания главой государства и официального опубликования, отметили в Фонде развития Дальнего Востока и Арктики.

По словам возглавляющего Госкомиссию по вопросам развития Арктики вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сделаны важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию арктического региона. «Практически вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. Самое главное – меняется принцип: если на предыдущем этапе государство само инвестировало в Арктику, причем в не очень больших объемах, то сейчас мы говорим о поддержке инвесторов и оказании содействия проектам в сфере экономики. Мы будем и дальше улучшать условия для ведения бизнеса, развивать экономику арктических территорий, потому что именно это позволит в дальнейшем улучшить условия жизни людей», – заметил Юрий Трутнев.

Законы предусматривают, что вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Их главная цель — стимулировать создание в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест для граждан России.

Принятые парламентариями законы расширили территорию Арктической зоны России. В нее дополнительно к 31 территории включены Костомукшский городской округ, Сегежский и Калевальский национальный муниципальные районы Республики Карелия; городские округа Инта и Усинск, а также муниципальный район Усть-Цилемский Республики Коми; поселки Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта Эвенкийского муниципального района Красноярского края; Лешуконский и Пинежский муниципальные районы Архангельской области. Таким образом, территория Арктической зоны России теперь включает 4 субъекта Российской Федерации и 45 муниципальных образований.

Условиями получения статуса резидента Арктической зоны и, соответственно, доступа к мерам господдержки определены регистрация юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории Арктики, планируемая реализация нового инвестпроекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 миллиона рублей, отсутствие задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов. Кроме того, компания не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации. Весь процесс получения статуса резидента Арктической зоны будет осуществляться в электронном виде на инвестиционном портале arctic-russia.ru.

Принятые федеральные законы предусматривают такие налоговые льготы как нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых). Вводятся также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до 1% по упрощенной системе налогообложения (конкретные параметры таких льгот будут установлены регионами Арктики после вступления в силу пакета федеральных законов). Предусмотрено и возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до конечной ставки 7,6% для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых. Резидентам Арктической зоны также будет доступен налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру, необходимую для освоения нового месторождения твердых полезных ископаемых (степень выработанности запасов не должна превышать 0,01% на 1 января 2021 года), а также инвестиций в новые обогатительные и перерабатывающие мощности.

Также законы предусматривают установление ставки НДС 0% в отношении услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортно ориентированных грузов.

Для инвесторов в Арктической зоне будут упрощен целый ряд административных процедур. Плановые проверки в отношении резидентов смогут проводиться только в виде совместных. Ежегодный план таких проверок подлежит согласованию с Минвостокразвития. При этом представители Минвостокразвития и управляющей компании вправе присутствовать при таких проверках. Внеплановые проверки смогут проводиться только по согласованию с Минвостокразвития, их срок не будет превышать 5 дней. Корпорация развития Дальнего Востока наделяется правом представлять и защищать интересы резидентов в суде в спорах с органами государственной и муниципальной власти.

Законами предусматривается возможность применения в Арктике таможенной процедуры свободной таможенной зоны на отдельных участках морских портов, аэропортов, на земельных участках резидентов. Приоритетные пункты пропуска через государственную границу будут работать круглосуточно, в них будет создано «одно окно» и установлены предельные сроки таможенного досмотра грузов. Органы государственной власти наделены правом без торгов предоставлять земельные участки резидентам. Предполагается процедура одновременного осуществления экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации инвесторов.

В развитие законов Правительство РФ подготовит механизмы субсидирования процентной ставки по кредитам на осуществление инвестиционной деятельности в Арктике, а также затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации арктических инвестиционных проектов.

Кроме того, законы предусматривают целый ряд мер по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике. В частности, будет создан Общественный совет Арктической зоны для проведения независимого мониторинга процессов взаимодействия между резидентами и коренными малочисленными народами и разработки мероприятий по охране окружающей среды. Во взаимодействии с Общественным советом Минвостокразвития будет подготовлен стандарт ответственности резидентов во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами. Правительством России будет утверждена программа государственной поддержки их традиционной хозяйственной деятельности.

Федеральные законы были подготовлены Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии с решением Президента России Владимира Путина и внесены Правительством РФ в нижнюю палату парламента в феврале 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]