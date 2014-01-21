ОПГ, куда входил Сергей Фургал, может быть причастна к совершению тяжких преступлений в Приморье - СК

Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Дело возбуждено в отношении организованной преступной группы. Как уточняет ведомство, речь идёт о преступлениях, совершённых в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Сейчас Фургал задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинения, следствие намерено просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Помимо Фургала, задержаны и арестованы уже четыре человека, которых следствие считает активными участниками преступной группы, им предъявлены обвинения.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях. Проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области.

Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.

Как стало известно "Вести:Приморье", уже сегодня губернатор Фургал может быть доставлен рейсовым самолетом в Москву.

По данным vl.ru, в ноябре 2019 года в компаниях, принадлежащих жене губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его друзьям, прошли обыски. ООО «Торэкс» и компании-партнёры практически монополизировали рынок переработки металла в крае. Руководство группы компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконном возмещении НДС. Документы изъяли и в правительстве региона.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года. Депутат Госдумы набрал почти 70% голосов после обработки 100% бюллетеней. Действующий на тот момент глава региона Вячеслав Шпорт смог набрать менее 28% голосов.

Региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае не будет исключать из партии главу региона Сергея Фургала, задержанного по делу об организации убийств и покушения на убийство. Об этом ТАСС сообщил член координационного совета регионального отделения партии, и. о. координатора отделения Захар Синяговский.













Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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