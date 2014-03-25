Две пенсии в одни руки: Названы категории граждан

Более 200 тысяч граждан России имеют право на получение сразу двух пенсий, сообщают «Вести:Приморье». Об этом РИА ФАН заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Для назначения таких пенсий необходимо соблюдение ряда условий. В частности, речь идёт о нетрудоспособных членах семей, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, участниках Великой Отечественной войны, блокадниках, ставших инвалидами после военных травм гражданах, родителях и вдовах военнослужащих, погибших во время прохождения службы или из-за военных травм.

Кроме того, оговаривается, что на двойную пенсию могут претендовать чиновники, космонавты и лётчики-испытатели (страховая пенсия по старости, а также государственная пенсия за выслугу лет).

"Это особые пенсии, особые условия для их получения. Поэтому я считаю абсолютно справедливым, что люди имеют право на получение двух пенсий. Более того, многие пенсии доведены до максимального уровня обеспечения", - поведала она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]