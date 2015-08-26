Получите, распишитесь: Эксперты пояснили, кому положены две пенсии

Возможность одновременного получения двух пенсий предусмотрена законодательством о государственном пенсионном обеспечении, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет агентство "Прайм" с ссылкой на экспертов-юристов. На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы. Как говорится в таких консультациях, указанные в законе случаи в основном относятся к военнослужащим. К примеру, получившие инвалидность вследствие военной травмы, получают право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости, поясняет «РГ».

Но многие пенсионеры-льготники порой даже не догадываются, что кроме государственной пенсионной поддержки они могут пользоваться другими преимуществами, которые имеют "заявительный" характер, о чем нужно узнавать в органах соцзащзиты. К примеру, в некоторых регионах неработающим пенсионерам полагается адресная социальная помощь в виде денежной выплаты, предоставления продуктов и одежды, обеспечения предметами гигиены. Для лиц, проживающих в домах с печным отоплением, социальная помощь может быть оказана в виде обеспечения дровами. Для неработающих пенсионеров, проживающих в домах, оснащенных газом, предусмотрена субсидия на его оплату.

Для работающих пенсионеров предусмотрено право на дополнительный оплачиваемый отпуск, который обязан предоставить работодатель на основании заявления работника. Размер такого отпуска зависит от категории льготника: пенсионер-инвалид на 60 дней, пенсионер по старости - на 14 дней. А для неработающих пенсионеров, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, один раз в два года предусмотрена компенсация расходов по оплате билетов по проезду к месту отдыха и обратно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]