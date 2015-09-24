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Отпускникам на заметку: Минздрав пояснил о заражении коронавирусом во время купания

Отпускникам на заметку: Минздрав пояснил о заражении коронавирусом во время купания

Источник фото: pixabay.com

О рисках заражения коронавирусом во время купания рассказал главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин, сообщают «Вести:Приморье».

Риска заразиться COVID-19 во время купания почти нет.

«Я считаю, что есть относительная безопасность», — цитирует «Интерфакс» Никититна. По его словам, беспокоиться купающимся не о чем — вероятность заражения в воде низкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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