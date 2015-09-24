Сегодня, 10:15
Отпускникам на заметку: Минздрав пояснил о заражении коронавирусом во время купания
О рисках заражения коронавирусом во время купания рассказал главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин, сообщают «Вести:Приморье».
Риска заразиться COVID-19 во время купания почти нет.
«Я считаю, что есть относительная безопасность», — цитирует «Интерфакс» Никититна. По его словам, беспокоиться купающимся не о чем — вероятность заражения в воде низкая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: