К хозяевам «резиновых» квартир обратились с «интересным» предложением

Хозяева "резиновых" квартир получили заверения от Верховного суда: они могут явиться с повинной. В таком случае их освободят от уголовной ответственности. Пленум Верховного суда России принял постановление, детально разъясняющее, как судить за преступления в сфере незаконной миграции, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».

Смягчены подходы для тех, кто помогает пропиской близким людям в житейских ситуациях. Например, пропишет у себя приезжего племянника, который не собирается стеснять родню своим присутствием. Но штамп в паспорте ему нужен.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год за фиктивную регистрацию приезжих на своей жилплощади были осуждены 1200 граждан. Были среди них и хозяева "резиновых" квартир, и сердобольные родственники.

Наказание тем не менее не шуточное: до трех лет колонии.

Однако у хозяев "резиновых" квартир есть возможность покаяться. Если человека замучала совесть и он решил очистить душу и свои квадратные метры, то вправе рассчитывать на снисхождение. Более того, шанс избежать наказания есть даже в том случае, если хозяина уже поймали за руку, или, образно говоря, поймали на жильца.

"Статья, наказывающая за фиктивную регистрацию, была введена в УК в конце 2013 года и направлена, среди прочего, на борьбу с так называемыми "резиновыми квартирами", когда по одному адресу даже на небольшой жилплощади могли быть прописаны десятки и даже сотни человек. При этом фактически там никто не жил", - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]