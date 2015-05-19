«Могу заплатить в зале суда»: шанс на свободу появится у обвиняемых

Правительство поддержало проект, позволяющий обвиняемым в неуплате налогов расплатиться в ходе суда

Правительство России поддержало законопроект, который вводит более гуманные правила для обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком, сообщают «Вести:Приморье». Проект соответствующих поправок в УПК внес в Госдуму Верховный суд России. Сейчас инициатива готовится к первому чтению.

"По закону, обвиняемый, полностью возместивший казне ущерб, вправе рассчитывать на прекращение уголовного преследования по обвинению в налоговых преступлениях и неправомерных действиях, связанных с уклонением от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Как отметил председатель правления АЮР Владимир Груздев, в случае принятия предлагаемых поправок в УПК возместить ущерб можно будет в любой момент до удаления суда в совещательную комнату. Тогда суд будет вправе прекратить уголовное дело и освободить обвиняемого от уголовной ответственности. Но данное решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, уточняет «РГ».

"Анализ судебной статистики свидетельствует о том, что обвиняемым в налоговых преступлениях зачастую экономически выгоднее уплатить судебный штраф, чем возмещать ущерб, включая неуплаченную сумму налогов, пени и штрафы, - сказал советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - В этом нет ничего удивительного, поскольку законодательство в отдельных случаях предоставляет возможность выбора нереабилитирующего основания для прекращения уголовного дела".

Он согласен с тем, что нововведение в отдельных случаях поможет подсудимому избежать уголовного наказания, а государству - возместить причиненный ущерб.

По мнению Владимира Груздева, предлагаемые изменения в УПК РФ помогут усовершенствовать практику рассмотрения подобных дел, защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования. Он также напомнил, что в конце прошлого года Верховный суд РФ разъяснил особенности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления.

Принципиальный вопрос: чтобы отправить человека за решетку, правоохранители должны доказать умысел на уклонение от налогов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]