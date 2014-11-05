Ждем компенсации: гражданам будет легче «спорить» с банками

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, упрощающий гражданам процедуру получения компенсаций с финансовых организаций, сообщают «Вести:Приморье».

Граждане смогут в упрощенном порядке получить от банков компенсации за нарушения, отмечает «РГ».

По данным Банка России, кредит в банке или микрофинансовой организации имеют 42 миллиона человек. Активней всего берут кредиты граждане от 30 до 40 лет, они составляют 40 процентов от всех должников.

Кредит не всегда проблема, часто он позволяет человеку решить насущные проблемы. Взять ту же ипотеку: что лучше, копить всю жизнь и неизвестно, удастся ли накопить, или взять долг и въехать в квартиру здесь и сейчас. Миллионы людей выбирают "здесь и сейчас" и живут долго и счастливо, расплачиваясь по кредиту годами.

Как рассказали в Национальном бюро кредитных историй, в августе 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн рублей. При этом в Москве средний размер ипотечного кредита составил 5,663 млн рублей.

Но, кто хочет ждать и копить, его право. Любой кредит дело добровольное. Проблема же в том, что иногда банки хитрят и навешивают на человека дополнительные расходы. У человека в таком случае есть право защищаться. Причем защита будет упрощена.

«Банки часто неверно считают кредитный процент, неустойки, пени, штрафы, причем, ошибаясь почему-то в свою пользу, заставляют человека платить лишнее»

Для этого была создана служба финансового уполномоченного. С будущего года она будет рассматривать в досудебном порядке жалобы граждан на банки. А сейчас правительство России направило на рассмотрение депутатам законопроект, согласно которому уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг сможет по электронным каналам направлять свои решения судебным приставам.

"Функции финансового омбудсмена - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями в тех случаях, когда претензии возникли у потребителя", - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

К примеру, если банк или страховая компания недовольны гражданином, они должны идти в суд. Если же инициатор спора сам гражданин, то он может обратиться в службу финансового омбудсмена.

"Уполномоченный вправе разбирать споры на сумму до 500 тысяч рублей, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Решение финансового омбудсмена будет обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде. Для гражданина подобный порядок означает сокращение судебных расходов и временных издержек. Принятие и рассмотрение обращений потребителей осуществляется финансовым уполномоченным бесплатно. Срок рассмотрения обращения регламентирован законом и составляет 15 рабочих дней".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]