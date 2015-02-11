Новые правила для банков коснутся миллионов граждан

Банки, МФО и другие финансовые организации обяжут отвечать на письма и жалобы россиян в течение двух недель. В некоторых случаях возможно продление этого срока до 30 дней, сообщают «Вести:Приморье». Проект документа планируется подготовить к весне 2021 года, отмечает ura.ru.

«В Центробанке предлагают законодательно обязать банки, МФО и другие финансовые компании отвечать на обращения граждан», — пишут «Известия». Причем, как уточнили в регуляторе, ответ должен быть по существу проблемы, с которой клиент обратился, а не простой отпиской.

Сейчас порядок и сроки рассмотрения кредитными и другими организациями жалоб со стороны потребителей четко не прописаны в законодательстве. В законе о защите прав потребителей нет пунктов, касающихся деятельности финансовых организаций. Закон о банках и банковской деятельности также не устанавливает порядок и сроки рассмотрения обращений граждан. Предлагаемый подход позволит гражданам напрямую взаимодействовать с игроками финансового рынка, а также и быстро решать свои проблемы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]