С 26 октября: от наказания освободят всех, кого уличили в налоговых преступлениях

Людей, совершивших налоговые преступления, могут освободить от уголовного преследования, если они возместят ущерб после назначения судебного заседания. Такой закон вступает в силу 26 октября, сообщают «Вести:Приморье».

В документе, разработанном Верховным судом, говорится о гражданах, подозреваемых или обвиняемых в налоговых преступлениях. В том числе речь идёт об уклонения от уплаты страховых взносов, отмечает «Парламентская газета».

Ранее прекратить уголовное преследование в этом случае можно было только если они возместили ущерб до назначения рассмотрения дела в суде. По словам зампредседателя Верховного суда Владимира Давыдова, эти ограничения избыточны, так как ставят в неравное положение тех, кто возместил ущерб бюджетной системе до назначения судебного заседания, и тех, кто вернул деньги после этого.

В связи с этим внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые устанавливают, что обвиняемый может возместить ущерб уже после назначения судебного заседания, но до удаления суда в совещательную комнату.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]