У экс-чиновника в Приморье реквизировали 3-этажный дом и землю общей стоимость 10 млн

Прокуратура Приморского края добилась вынесения судебного решения о взыскании в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего и.о. директора департамента лесного хозяйства региона, сообщают «Вести:Приморье».

Советский районный суд г. Владивостока Приморского края удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о взыскании в доход государства 3-х этажного жилого дома и земельного участка, общей стоимостью свыше 10 млн рублей, принадлежащих и.о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края Владимиру Иванову.

Прокуратура Приморского края установила, что чиновник приобрел названное имущество и в последующем зарегистрировал его на родственников супруги. При этом мужчина не смог подтвердить законность дохода, на который было приобретено указанное имущество. В связи с этим прокуратура направила иск в суд, который удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.

Предъявлению прокурором Приморского края данного иска предшествовало возбуждение и расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника по факту получения им взятки в сумме 550 тыс. долларов США за незаконное принятие решений о продлении договоров аренды лесных участков. Уголовное дело рассмотрено и мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 35 млн рублей с лишением права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу, отметили в прокуратуре ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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