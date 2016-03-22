Инспектор автотранспортного надзора попался на крупной взятке





В ноябре 2017 года Советским районным судом г. Владивостока вынесен приговор инспектору отдела автотранспортного надзора УГАДН по ПК, который осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), — сообщили «Вестям: Приморье» в прокуратуре.

Как установлено в судебном заседании, фигурант получил взятку через посредника в размере 200 тыс. рублей за попустительство по службе в пользу юридического лица — перевозчика, обещав сокращение количества проверочных мероприятий в отношении последнего.

Суд признал бывшего инспектора виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности и приговорил его за содеянное к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и учреждениях, органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.

При этом незаконно полученные фигурантом 70 тыс. рублей в качестве денежного вознаграждения были изъяты и приобщены к материалам дела. Оставшуюся сумму злоумышленник обратил в свою пользу (распорядился по собственному усмотрению).

Учитывая, что данные денежные средства получены с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, то в силу требований действующего законодательства эта сумма подлежит взысканию в доход Российской Федерации.

В связи с этим, прокурор Советского района г. Владивостока обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в доход Российской Федерации оставшейся суммы денежных средств, переданных ему в качестве взятки.

Судом иск прокурора удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу, денежные средства возмещены в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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