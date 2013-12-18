Мужчина несколько дней не выходил из дома в Артеме. Увиденное в квартире повергло в шок

Жительница Артема забила тревогу, когда поняла, что сосед не выходит из дома уже несколько дней, сообщают «Вести:Приморье».

8 июля 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сосед несколько дней не выходит из дома. При проверке сообщения, в частном доме по улице Сурикова в городе Артеме, обнаружено тело 67-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, мужчина был завален мебелью и различными предметами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи отрабатывали несколько версий случившегося, на месте происшествия с использованием криминалистической техники были обнаружены следы пальцев рук, следы биологического происхождения, которые незамедлительно были отправлены для проверки по соответствующим базам данным. Кроме того, проанализирована детализация соединений телефона потерпевшего. При изучении материалов установлено, что в последний раз потерпевший пользовался мобильным телефоном несколько дней назад. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены места появления потерпевшего незадолго до его исчезновения, изучены камеры видеонаблюдения. На одной из записей рядом с потерпевшим находилась неизвестная женщина. В кратчайшие сроки личность женщины установлена и приняты меры к ее доставлению в следственный отдел. Во время допроса 38-летняя женщина призналась, что она 30 июня 2020 года познакомилась с потерпевшим на рынке и вместе с ним поехала к нему домой. Во время распития спиртного у них возник конфликт, в ходе которого она взяла нож и нанесла им удар в шею, а затем еще один удар ножницами в ногу. После случившегося она скрылась с места преступления.

С участием подозреваемой проведена проверка показаний на месте, где фигурантка показала механизм своих действий на манекене, отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

В настоящее время по ходатайству следователя в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что благодаря грамотной работе следователей и следователей-криминалистов Следственного комитета и сотрудников полиции преступление раскрыто за несколько часов с момента поступления информации о совершении преступления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru