Рак у детей: названы признаки болезни на ранней стадии

Врачи-онкологи перечислили признаки, на которые родителям стоит обратить внимание и отвести ребенка к профильному специалисту, сообщают «Вести:Приморье».

Как рассказал детский онколог-хирург, профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев, существует три основных симптома злокачественных образований на ранней стадии, когда опухоль еще не появилась, отмечает РИА Новости.

По его словам, об опасном заболевании может свидетельствовать резкая смена поведения — например, активный ребенок стал вялым и рассеянным. Врач пояснил, что такие изменения являются тревожным признаком под названием гиподинамия — она может перейти в адинамию.

Кроме того, стоит обратить внимание и на асимметрию тела в области грудной клетки и живота либо на уплотнения под кожей на руках и ногах. Обычно они появляются после подвижных игр и ушибов, однако если они не исчезают через несколько дней, то нужно обратиться к врачу, заметил хирург.

Руководитель отдела междисциплинарной онкологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, профессор Николай Жуков посоветовал обращаться к врачу при любой боли и нарушении нормальной активности, например, при помутнении сознания или проблемах координации движений.

Кроме того, различные уплотнения, пятна, шишки и припухлости, которые не проходят в течение двух-трех недель также являются поводом пойти к специалисту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]