Цена на картофель упала в два раза

Приморские сельхозпроизводители начали поставки нового урожая картофеля на оптовые базы. Это позволило стабилизировать цены на рынке края, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц на пресс-конференции в понедельник, 13 июля, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Напомним, что еще неделю назад за молодой картофель просили до 200 рублей за килограмм. На сегодняшний день край полностью обеспечивает себя картофелем. В связи с большими затратами на хранение крестьяне стараются сразу реализовать убранный урожай, происходит обвал цены.

«С октября по ноябрь цена на картофель падает и уже с февраля по июль наблюдался его недостаток на рынке края. Поэтому в мае начинались поставки картофеля из южных провинций Китая», – отметил Андрей Бронц.

Однако в этом году китайские власти ограничили поставку картофеля. На помощь вовремя пришли приморские аграрии, которые уже начали копать картофель и поставлять его на оптовые базы.

«Через два дня в Приморье начнется массовая уборка картофеля. Цена на него будет падать и до 20 июля сравнится с прошлогодней», – подчеркнул министр.

Добавим, по состоянию на 10 июля цена картофеля на оптовой базе «Дружба» составляет 50-65 рублей за килограмм, молодого – 55-70 рублей. Это почти в два раза ниже по сравнению с предшествующей неделей.

Напомним, в этом году сельхозпроизводители края планируют собрать не менее 72 тысяч тонн картофеля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]