ССК «Звезда» провела уникальную операцию по установке водонепроницаемого затвора на крупнейшем в мире сухом доке

Судостроительный комплекс «Звезда» впервые в современной истории России провел операцию по установке батопорта водонепроницаемого затвора) на крупнейшем в мире сухом доке, сообщают «Вести:Приморье».

Плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории.

Корпус батопорта, выполненный из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку и разбит палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В составе батопорта имеются балластные системы, системы осушения, вентиляции, клапаны заполнения сухого дока, а также система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Управление батопортом осуществляется с центрального пульта и местных постов. Еще одна особенность - наличие проезжей части на верхней палубе батопорта.

Перед установкой гидротехнического затвора специалисты судоверфи произвели затопление сухого дока. Также были выполнены работы по демонтажу ограждающей перемычки – дамбы сухого дока, а также дноуглублению в прилегающей к воротам дока акватории.

Сухой док – одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений размерами 485х114х15 метров и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи «Звезда». Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год.

Строительство самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта «Лидер» будет вестись в сухом доке ССК «Звезда». В настоящее время в блоке корпусных производств ведется резка первых деталей для будущего атомохода.

Судно станет самым мощным в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Проект «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения. Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина - 47 метров, осадка - 13 метров. Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть» по поручению Президента России В.В. Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Справка:

Строительство ССК «Звезда» ведется в две очереди. В эксплуатацию введены объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.

Построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов. Ввод в эксплуатацию второй очереди расширит возможности верфи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Полная готовность верфи – 2024 год.

В продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». «Звезда» составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути - кратчайшего между Европой и Азией.

На стапеле установлено четыре портальных крана грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 тонн, аналогов которому нет на российских верфях. Для сравнения максимальная грузоподъемность кранов, работающих на других российских верфях — всего 500 тонн.

Высокотехнологичный транспортно-передаточный док «Вымпел» - важнейший элемент верфи. Он дает возможность ССК «Звезда» выполнять заказы по производству судов, которые раньше не могли быть построены на российских верфях. Плавучий док является безопорным и позволяет осуществлять продольную накатку судов с трех разных стапельных линий верфи и поперечную накатку офшорных объектов.

Транспортно-передаточный плавучий док предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупнотоннажных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров, а также объектов морской техники, в частности, буровых платформ и их элементов и обеспечивает высокое качество и безопасность спуска.

В настоящее время на верфи работают более 3500 человек, из них 87% – жители Приморского края. К моменту окончания строительства всех объектов, 2024 году, число работников превысит 7000. Ведется активная работа по привлечению и переобучению персонала, развитию социальной инфраструктуры в г. Большой Камень и строительству жилых домов для сотрудников судоверфи. Уже сданы и заселены 10 домов, ведется активное строительство в шести микрорайонах города. Всего же до 2023 года планируется построить около пяти тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]