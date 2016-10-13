Школьная форма станет стандартной

Минпромторг России намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы 10 ноября. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства, сообщают «Вести:Приморье».

«Новые требования коснутся таких элементов одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и др. В качестве основных критериев будут взяты показатели безопасности, качества ткани и комфортной носки, чтобы школьники могли носить вещи из них целый день, не испытывая неудобств», — пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Разработанные критерии, как отмечается, будут добровольными, однако при госзакупках школьной формы заказчики смогут ссылаться на этот стандарт, а производители должны будут придерживаться установленных норм. Сейчас в законодательстве отсутствует понятие «школьная форма», поэтому в продаже есть только детская одежда для «эпизодической носки». В то же время, как подчеркнули в Росстандарте, вещи для школы должны соответствовать ряду специальных требований, поскольку школьники проводят в форме по несколько часов.

На первоначальном этапе действие национального стандарта будет ограниченным, чтобы производители на практике оценили его на практике. Если опыт будет негативным, в него внесут нужные изменения, а после примут уже как ГОСТ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]