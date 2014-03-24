«Развел» на полмиллиона: граждане остались без запчастей и денег

Перед судом предстанет житель Приморья, обвиняемый в серии мошенничеств на полмиллиона рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении денежных средств путем мошенничества.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2018 года по июль 2019 года злоумышленник подыскивал на популярных автомобильных интернет-порталах объявления о поиске запчастей на автомобили. Связавшись с авторами объявлений, он сообщал о наличии необходимых автозапчастей, после чего договаривался о стоимости, способе доставки и предлагал внести денежную сумму в качестве залога. Для убеждения людей 19-летний обвиняемый предоставлял фотоизображения якобы имеющихся у него автозапчастей, а также фотографии страниц своего паспорта. Потерпевшим из других регионов России фигурант отправлял ксерокопии поддельных квитанций за доставку товара, после чего требовал внести оставшуюся часть суммы за товар. Завладев деньгами потерпевших, фигурант переставал выходить на связь.

В результате противоправных действий фигуранта пострадали жители Якутии, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Читинской и Белгородской областей. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 500 тысяч рублей.

В следственном отделе было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации по 17 эпизодам противоправной деятельности (Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания, отметили в пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

Расследование уголовного дела завершено. Выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия. Причастность обвиняемого к имущественным преступлениям полностью доказана. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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