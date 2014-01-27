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«Заваривать» или нет: мусоропроводам объявляют бойкот. Репортаж в 21:05
Мусоропровод ждет бойкот. Приморские коммунальщики поддержали инициативу российской Общественной палаты о новом этапе мусорной реформы.
Согласно ему предлагается законсервировать все мусоропроводы в жилых домах и исключить такую конструкцию в новостройках.
Готовы ли жильцы многоэтажек к переменам? И когда мусорка пищит, кто вправе заварить свалку?
Репортаж на эту тему смотрите в итоговом выпуске "Вести:Приморье" в 21.05 на телеканале "Россия 1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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