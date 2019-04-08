Мнение эксперта. Елена Пархоменко о причинах «мусорного коллапса»

Гость в студии. О сбое в «мусорной реформе» расскажет Елена Пархоменко - первый заместитель председателя Правительства Приморского края.

- Елена Александровна, здравствуйте. К появлению единого экологического оператора в регионе готовились заранее. Так, почему же произошёл сбой в реализации «мусорной реформы»?

- Правительство Приморского края предупреждает — нерадивые компании-подрядчики будут наказаны. Какие крупные штрафы уже выписаны, и применения каких санкций стоит ждать в ближайшем будущем?

- Буквально накануне Олег Кожемяко в своей беседе с корреспондентами упомянул, что жителей Приморья ждет перерасчет за неоказанные услуги. Значит ли это, что в феврале (за январь) многие приморцы заплатят меньше по квитанциям за вывоз твердых коммунальных отходов?

- Мы много говорим о том, как Владивосток справляется с «мусорной реформой». А какова ситуация на сегодня в других муниципалитетах края?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]