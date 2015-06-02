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Приморские коты приняли в свою компанию ёжика (видео)
Спасаясь от голода, ежик пришел в гости к котам. Пользователь whatsapp «Вести:Приморье» из Кавалеровского района прислала в редакцию трогающее до глубины души видео, в котором видно, как ёжик пришел в гости к бездомным котам.
Вероятнее всего, котов подкармливают жители дома, а ёжик пришел туда случайно. Хотя, кто знает?
«Я со своей квартиры снимала бельё за окном и увидела, котики кушали, и ёжик к ним пошёл на ужин, я его позвала цоканьем, он остановился и слушает, умный, покушал и ушёл», пояснила автор видео.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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