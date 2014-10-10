Дама, находясь в Ростове, заказала доставку еды в Находке через таксистов на 86 тысяч

В Находке окончено расследование уголовных дел о серии дистанционных мошенничеств в отношении таксистов, сообщают «Вести:Приморье».

Следователем отдела МВД России по городу Находке окончено расследование уголовных дел в отношении жительницы Цимлянска Ростовской области, обвиняемой в совершении мошеннических действий в отношении водителей такси.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступили заявления восьми местных жителей о том, что их обманули. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 86 тысяч рублей.

В ходе доследственной проверки установлено, что злоумышленница, находясь в Ростовской области, обзванивала водителей таксомоторных компаний в различных городах России и просила осуществить доставку продуктов питания, а также пополнить счет абонентского номера. Водители покупали продукты и пополняли счет номера, который сообщала им женщина. После получения денег на связь она больше не выходила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники находкинского уголовного розыска совместно с коллегами из отдела полиции № 5 (Цимлянского района) МУ МВД России «Волгодонское» задержали в Ростовской области 22-летнюю местную жительницу. В результате обыска по месту жительства обвиняемой полицейские изъяли банковские карты, сим-карты, которые злоумышленница использовала в противоправных целях.

Расследование завершено. Доказана причастность фигурантки уголовного дела к совершению имущественных преступлений.

Уголовные дела по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с применением значительного ущерба гражданину» переданы в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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