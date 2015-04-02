Новое в законе о льготах и бесплатных лекарствах

С 1 января 2021 года льготников будут обеспечивать бесплатными лекарствами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Пересматриваться при этом он будет не реже одного раза в год, сообщают «Вести:Приморье».

Теперь перечень ОНЛС (Обеспечение необходимыми лекарственными средствами) становится неактуальным, поскольку формируется из ЖНВЛП специальными врачебными комиссиями медучреждений. Отныне такие комиссии будут не нужны. Предоставлять необходимые лекарства региональным льготникам в рамках территориальных программ также будут в объеме перечня ЖНВЛП, отмечает «РГ».

Более того, к 1 сентября 2020 года в России появится федеральный регистр льготников, имеющих право на бесплатные лекарства и те, которые отпускаются по рецептам врачей со скидкой 50%. Как пояснили в минздраве, регистр позволит организовать автоматизированный контроль за льготным лекарственным обеспечением, спрогнозировать потребности граждан и финансирование, необходимое на их лечение.

Еще одна статья нового закона касается маркировки лекарств. Она наделяет правительство правом устанавливать особый порядок ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года, и разрешает до 1 января 2021 года ввоз в Россию лекарств без маркировки, если они выпущены до 1 октября 2020 года, кроме медпрепаратов, предназначенных для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также граждан, перенесших трансплантацию органов.

Закон исключает необходимость государственной регистрации медизделий, изготовленных по индивидуальным заказам пациентов или в соответствии со специальными требованиями медицинских работников, выпущенных в единичном экземпляре для личного применения и использования на территории международного медицинского кластера или инновационных научно-технологических центров.

В минпромторге не видят риска возникновения дефицита лекарств в связи заявлением участников фармацевтического рынка о возможности его возникновения из-за введения маркировки лекарственных препаратов. Об этом заявил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности минпромторга Алексей Алехин. По его словам, есть временные трудности, которые оперативно устраняются, а риск возникновения дефицита в связи с внедрением маркировки существует только по той продукции, которая не поступала в Россию на протяжении последних двух лет. В министерстве также не видят серьезных проблем с запуском системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Говоря о невозможности ввезти импортные препараты, произведенные до 1 июля, в Россию, Алехин отметил, что иностранные производители могут перенести сюда часть производственного процесса - упаковку. "Также мы предусмотрели возможность нанесения стикеров с кодами на лекарственные препараты уже в России", - уточнил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]