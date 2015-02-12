Отказ в удалении информации обернется штрафом до 4 млн рублей

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах до 4 млн рублей за отказ владельцев сайтов удалить информацию по требованию законов, следует из базы данных палаты, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно опубликованному проекту, неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в интернете информации, интернет-страницы в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законом влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц — 800 тыс. до 4 млн рублей.

Как говорится в пояснительной записке, зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, которые зарегистрированы за пределами России, отмечается на сайте ГД.

В пример приводятся YouTube, который «вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года» не удалил 10 482 страниц с запрещённой информацией, Twitter — 1 462 URL, Instagram — 1 435 URL, Facebook — 362 URL.

Авторами законопроекта выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]