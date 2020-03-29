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Новый российский препарат от коронавируса пустили в оборот

Новый российский препарат от коронавируса пустили в оборот

"Коронавир" - один из первых в мире препаратов, который борется не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом, заявил производитель, сообщают «Вести:Приморье».

Препарат "Коронавир", разработанный "Р-Фарм" и зарегистрированный Минздравом РФ для терапии легкой и среднетяжелой форм течения коронавирусной инфекции, выпущен в оборот в России, сообщила в среду пресс-служба "Р-Фарм", отметив, что он произведен и промаркирован на Ярославском заводе компании, отмечает ТАСС.

На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 7 374 упаковки лекарственного средства.

"Коронавир" - один из первых в мире препаратов, который борется не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом", - сообщили в пресс-службе.

Согласно заявлению компании, "Коронавир" эффективно блокирует репликацию вируса, что было доказано в ходе регистрационных клинических исследований. "Российский производитель маркирует свой препарат цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, она гарантирует его подлинность и позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до медучреждения. Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения "Честный Знак", - добавили в пресс-службе.

Согласно постановлению правительства, обязательная маркировка лекарств вступила в силу с 1 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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