РРПК закупила лекарства от COVID-19 для приморской больницы

Русская Рыбопромышленная Компания в рамках программ поддержки здравоохранения закупила лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции на сумму 2,3 млн рублей. Медикаменты переданы в Краевой клинический кожно-венерологический диспансер г. Владивостока, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу РРПК.

Медучреждение получило лекарственный препарат «Фавипиравир» (торговое название «Авифавир»). «Фавипиравир» зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и включен в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Препарат необходим для лечения пациентов с заболеванием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в условиях стационарной медицинской помощи.

«Данный препарат является одним из ключевых противоковидных медикаментов. Мы очень признательны Русской Рыбопромышленной Компании за возможность получить важнейшее лекарство для наших пациентов на безвозмездной основе. Для нашей больницы это своевременная и очень ценная помощь, - отметил главный врач ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» Анатолий Герец.

В условиях пандемии Русская Рыбопромышленная Компания оказывает системную благотворительную поддержку медицинским учреждениям Приморья в борьбе с коронавирусом. Ранее компания профинансировала приобретение для Краевой детской клинической больницы №2 г. Владивостока лекарственных средств для лечения тяжелых форм острых пневмоний у детей. Помимо лекарственных препаратов, РРПК передала в медучреждения Приморского края 15 тонн минтая для организации питания персонала и пациентов. Рыбопродукцию от РРПК получили 18 больниц Владивостока, Артема и Уссурийска.

«Безопасность и здоровье приморских жителей стали приоритетом не только властей и медиков, но и бизнеса. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся справиться с вирусом и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в крае», - сказал генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании Виктор Литвиненко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]