Огнеборцы потушили возгорание на стройке миллиардера из Владивостока
16 июля в 21:57 на пульт пожарной охраны Надеждинского муниципального района поступила информация о том, что в посёлке Зима Южная на улице Озёрная произошло возгорание в строящемся здании, сообщают «Вести:Приморье». Незамедлительно на место прибыли пожарные расчёты. Горел битум на крыше трёхэтажного строящегося здания.
Спустя время пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению привлекались 6 человек личного состава и 3 единицы техники, отметили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Уточним, пожар произошел в строящемся здании в ЖК компании «ДНС – Девелопмент», владельцем которого является глава DNS Дмитрий Алексеев.
«Ущерб нанесён минимальный. По сути это стоимость стройматериалов, которые лежали на крыше», - рассказал миллиардер на своей странице Facebook.
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